В Новосибирской области на ремонт дорог около школ и детсадов потратят 270 миллионов

В Новосибирске отремонтировали дороги рядом со школами и детсадами. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

В Новосибирске отремонтировали дороги рядом с образовательными учреждениями в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Теперь безопаснее и комфортнее можно будет добраться до 8 школ и 9 детсадов.

Работы на крупных дорожных объектах, где уже заканчивается ремонт, проверили замдиректора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Дмитрий Лаптев и министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. Они оценили работы, проведенные на участке дороги по улице Владимировской на отрезке от улицы Фабричной до улицы Дуси Ковальчук протяженностью 2,3 километра. По этой дороге можно подъехать сразу к двум школам: СОШ №1 и ООШ №84, а также детскому саду №215.

На объектах уже установили новые бордюры и пешеходные ограждения, сейчас там укладывают и выравнивают верхние слои покрытия. Кроме того, планируется отремонтировать остановки и светофоры, а также нанести разметку из термопластика. Стоимость всего этого составляет 159,5 миллионов рублей, а завершить эти работы предполагается к 1 сентября этого года.

Теперь безопаснее и комфортнее можно будет добраться до 8 школ и 9 детсадов. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Кроме того, руководители оценили ход капитального ремонта улицы Большевистской (от дома 119а до дома 123/1). На этой улице расположены детский сад № 389 и средняя общеобразовательная школа № 76. На объекте протяженностью 1,29 километр выполнили фрезерование проезжей части, уложили выравнивающий слой и полотно из ЩМА-20, смонтировали дорожные знаки, отремонтировали два светофора, а также установили ливневку. Сейчас там кладут тротуарную плитку, планируется также нанести горизонтальную разметку из термопластика. Обойдутся эти работы в 110,6 миллионов рублей.

— Очень важно, что при выборе объектов для ремонта в учет берется не просто обновление дорожного покрытия и тротуаров, а социальная значимость. В этом году в рамках нацпроекта будет улучшена транспортная доступность 9 детских садов и 8 школ областного центра, тем самым будет обеспечена безопасность детей и их родителей вблизи образовательных организаций, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. — Кроме того, при проведении работ учитывается создании комфортной городской среды для маломобильных граждан.

Дмитрий Лаптев, в свою очередь, отметил, что для дальнейшей подобной успешной работы в регионе, необходимо сосредоточиться на обеспечении безопасности дорожного движения, в частности: установить камеры фотовидеофиксации, нанести шумовые полосы, разместить на трассах автоматические пункты весогабаритного контроля.

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