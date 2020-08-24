Погода в Новосибирске в конце августа: какими будут последние дни лета

Сибиряков ожидают дожди и сильный ветер. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Рассказываем, какая будет погода в Новосибирске в конце августа. Сибиряков ожидают дожди и сильный ветер.

— Мы предполагаем, что в эту декаду в Новосибирске также будут дожди, грозы, облачность и порывистый ветер. Температура воздуха будет составлять 10-11 градусов тепла ночью и 19-20 градусов днем. При этом, в ближайшие три дня температура воздуха может быть в среднем на 1-2 градуса выше нормы. К примеру, 27 августа, несмотря на осадки, температура воздуха может подняться до 24 градусов, — рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По данным сервиса Яндекс.Погода, в ближайшую неделю в Новосибирске будет облачность, возможны дожди. Температура воздуха будет составлять 18-23 градуса тепла, атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 742-751 миллиметр ртутного столба.

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