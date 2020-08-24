«Жену надо было слушаться»: в лесах под Новосибирском чаще всего теряются мужики

Поисковики рассказали, почему мужчины чаще теряются в лесу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели МЧС по Новосибирской области обнародовали данные статистики. Оказывается, судя по цифрам, в лесу чаще всего приходится искать пожилых мужчин.

— По оперативным данным с начала 2020 года в лесной местности Новосибирской области проведено 45 поисковых работ. Чаще всего теряются мужчины пенсионного возраста. Так, 29 июля 2020 года потерялись сразу двое мужчин. Одного нашли в лесу в семи километрах от Новоосиново Сузунского района, второго — на окраине города Искитим, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

КП-Новосибирск поинтересовалась у волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт», какое есть объяснение тому, что мужчины теряются в лесу чаще женщин.

— Они чаще уверены в своих силах, они думают, раз ходили в этот лес много раз, значит знают его. Когда человека выводишь из леса, в котором он провел несколько дней, слышишь фразу: «Как я мог потеряться?», — рассказала руководитель «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Женщин же чаще всего выручает их настороженность и предусмотрительность.

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