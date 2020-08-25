Сибирские библиотекари установили лавочку по эскизам памятника турецким поэтам

Неизвестный автор эскиза посвятил его турецкому поэту Назыму Хикмету. Фото: предоставлено Чановской ЦБС

Жители Чановского района благодарят местных библиотекарей за особенную лавочку с книгами.Благодаря им в селе появилась особенная лавочка «Библиотека под открытым небом».

Сам проект начался около года назад - тогда сотрудники местной библиотеки нашли эскиз и подали заявку на областной конкурс стартапов «Доработай проект и реализуй!». После победы в конкурсе подрядчик изготовил и установил деревянный арт-объект в форме кольца с плоским дном, полочками для книг и скамейками для читателей.

— Идея открытой библиотеки у нас была давно и мы искали идеи в интернете. В Google нашли подобную картинку,нас привлекли корешки для книг по ободу скамейки. Наш объект будет тоже похож на книги — вскоре его украсят надписями и орнаментом, — сообщила директор Чановской ЦБС Татьяна Айтова.

Оригинальный эскиз из интернета. Фото: предоставлено Чановской ЦБС

Библиотекари не смогли найти самого автора эскиза для лавочки и не стали переводить надписи на картинке. Оказалось, это книги турецких поэтов — Неджипа Кысакюрека и Назыма Хикмета, широко известного в СССР. Репрессированный поэт-коммунист сбежал в СССР после Второй Мировой войны, но оставался популярным у себя на родине. Литературные критики называли его «турецким Пушкиным», он создал целое направление современной турецкой поэзии.

Арт-лавочка быстро стала достопримечательностью в поселке Чаны: библиотека даже объявила конкурс селфи с семьей. Пользователи соцсетей шутят — где турецкая культура, там и национальная еда- шаурма.

— Одними книгами сыт не будешь, теперь рядом можно музей шаурмы открывать. Только со свежими экспонатами, — написал подписчик Никита.

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