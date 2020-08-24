«Его же сейчас грузовик раздавит»: появилось видео, как такси вместе с пассажиркой перевернулось на рельсах

Такси наехало на бордюрный камень и перевернулось. Фото: «АСТ-54»

Момент ДТП на улице Титова, где такси перевернулось на рельсах, зафиксировал видеорегистратор. Он был установлен в машине, которая ехала следом за такси. На кадрах видно, что автомобиль хаотично виляет по дороге, выезжает пару раз на встречную полосу. Водители активно сигналили мужчине, но он никак не реагировал. Видео опубликовано в группе «АСТ-54».

— Что он делает? Сейчас же под «Камаз» залетит, он его раздавит, — комментируют очевидцы на видео.

Спустя несколько минут такси переворачивается и его резко выбрасывает на рельсы.

Как пояснили КП-Новосибирск в ГИБДД, водитель наехал на бордюрный камень. Полицейские подтвердили, что мужчина, сидевший за рулем такси, был пьян. Ему 28 лет, а пострадавшей женщине — 39 лет.

На кадрах, снятых очевидцами с места ДТП, видно, что водитель на самом деле едва держится на ногах. В аварии он серьезно не пострадал.

Со слов очевидцев ранее сообщалось, что у пассажирки такси перелом позвоночника. Как пояснили в ГИБДД, у женщины только ушиб головы.

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