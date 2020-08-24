Станет ли вход в новосибирский дендропарк платным: губернатор сделал заявление

Губернатор НСО высказался резко против платного входа в дендропарк. Фото: nso.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался против платного входа в дендропарка. Об этом он сообщил на оперативном совещании в понедельник, 24 августа.

— Новосибирск вторую неделю «гудит» по поводу этой странной инициативы. Если надо было узнать общественное мнение, спросили бы коллег, депутатов, меня. Ответ абсолютно очевиден: конечно, мы будем против платного входа в дендропарк. Эта инициатива все равно не прошла бы через правительство региона. Никакого платного входа не вводится, — заявил Губернатор на оперативном заседании правительства региона.

Вход в дендропарк хотели сделать платным, беря за это 58 рублей. Бесплатно пускать планировали только сотрудников парка. Проект постановления об этом появился на сайте портала «Электронная демократия». Его авторы — министерство природных ресурсов и экологии НСО — захотели узнать мнение общества по этому вопросу. Но новосибирцы выступили резко против.

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