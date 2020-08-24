Сибирячку, воткнувшую нож в мужа, отпустили на свободу

Сибирячка напала на мужа с ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Обь полицейские задержали подозреваемую в тяжком преступлении.

— 23 августа около 17.00 в больницу из дома по улице Вокзальной врачи «скорой» госпитализировали 42-летнего мужчину с ножевым ранением. Выяснилось, что на него напала сожительница. Пара вместе выпивала спиртное, а потом произошел конфликт, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские задержали 40-летнюю женщину. Сибирячка во всем призналась.

На нее завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Также найден нож, которым она ударила сожителя.

До суда женщина будет находиться на свободе под подпиской о не выезде. Расследование продолжается.

Напомним, в феврале пенсионерка заказала своего бывшего мужа из-за 20-летней любовницы. У пары четверо детей, огромный дом, автомагазин и автосервис. Развод заставил все это делить. Тогда обиженная 60-летняя женщина и придумала нанять киллера.

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