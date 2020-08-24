В Новосибирске пройдет пресс-конференция «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» с участием представителя Центрального штаба

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 25 августа, в ИД «Комсомольская правда» пройдет пресс-конференция с участием заместителя Председателя Центрального Совета «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимира Петровича Ворожцова, председателя Правления регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Новосибирской области Сергея Викторовича Зимнухова. Также от партии в пресс-конференции примут участие кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва - Виктор Михайлович Мокровицкий, Эдуард Анатольевич Кожемякин.

Тема пресс-конференции «Развитие «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» на современном этапе. Позиция Партии по самым острым и обсуждаемым в обществе проблемам пенсионеров, ветеранов военных действий и других категорий граждан». Также в ходе пресс-конференции будут подниматься вопросы о развитии местного отделения, подготовке к выборам и другие.

Главная цель рабочего визита Владимира Петровича Ворожцова в Новосибирск – знакомство с представителями местного отделения партии, поддержка кандидатов в депутаты, определение ключевых точек развития партии в регионе.

В программе рабочего визита запланированы встречи с представителями образовательных учреждений, с ветеранами правоохранительных органов и военнослужащими и представителями научного сообщества.

Пресс-конференция пройдет 25 августа 2020 года, в 10.00 в пресс-центре «Комсомольской правды», ул. Советская, 64, 10-й этаж.