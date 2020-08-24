В Новосибирске ищут 28-летнего парня: родные не знают, где он жил и работал

В Новосибирске уже два месяца не могут найти 28-летнего парня. Фото: «Лиза Алерт»
В Новосибирске пропал 28-летний Андрей Максимочкин. О его местонахождении ничего неизвестно с 26 июня 2020 года. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
— Он жил и работал в Новосибирске, но постоянного места жительства и работы не было. Он перестал выходить на связь с родными. Они обратились в полицию, — сообщили КП-Новосибирск поисковики.
Приметы парня: рост 158 сантиметров, крупного телосложения, волосы темно-русые, глаза светло-карие.
Во что был одет Андрей Максимочкин, когда исчез, неизвестно.
Если вам что либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.
Напомним, трагически завершились поиски сибирячки, пропавшей в Советском районе города. Она уехала на маршрутке к друзьям, а спустя пару месяцев ее нашли мертвой в лесу.
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