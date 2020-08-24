Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Еще 57 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели больше 11 тысяч человек

Краткую информацию сообщил оперативный штаб регионального правительства
Надежда РыжкинаНадеждаРыжкина
КомментироватьОставить комментарий
За сутки заболели еще 57 пациентов.

За сутки заболели еще 57 пациентов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 24 августа, в оперштабе правительства региона сообщили о еще 57 заболевших коронавирусом за сутки. Тем временем из больниц выписали также 57 пациентов.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 11 035 человек. 9 733 пациента выздоровели. Скончались всего 341 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 10 пациентов, — рассказали в оперативном штабе.

Сейчас в детской больнице №3 находятся 24 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе те, у которых диагноз подтвердился.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 043.

Всего в Новосибирской области сделали 392 146 тестов на коронавирус

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Коронавирус в Новосибирской области 2020: последние новости