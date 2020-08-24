Еще 57 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели больше 11 тысяч человек

За сутки заболели еще 57 пациентов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В понедельник, 24 августа, в оперштабе правительства региона сообщили о еще 57 заболевших коронавирусом за сутки. Тем временем из больниц выписали также 57 пациентов.
— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 11 035 человек. 9 733 пациента выздоровели. Скончались всего 341 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 10 пациентов, — рассказали в оперативном штабе.
Сейчас в детской больнице №3 находятся 24 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе те, у которых диагноз подтвердился.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 043.
Всего в Новосибирской области сделали 392 146 тестов на коронавирус
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