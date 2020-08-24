В Новосибирской области от коронавируса умерли еще два человека: что о них известно

От коронавируса умерли два пенсионера. Фото: архив «КП»

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что от коронавируса в Новосибирской области умерли еще два человека. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 84 года и женщина в возрасте 81 год. Всего в регионе от коронавируса умер 341 человек, — сообщили в оперштабе. — В реанимации — 47 человек. На ИВЛ — 10 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 57 человек, выздоровели — 57 пациентов.

С начала эпидемии в регионе коронавирус диагностировали у 11 035 человек, в том числе у 668 детей, выздоровели — 9 733 пациента.

Напомним, в области сняли почти все ограничительные меры, введенные из-за угрозы распространения коронавируса. По-прежнему в общественных местах нужно быть в защитной маске.

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