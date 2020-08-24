«Меня тошнило три часа»: сибирячка нашла жирную муху в шаурме

Насекомое было прямо среди начинки. Фото: revizor.nsk

Жительнице Новосибирска стало плохо после того, как ей в шаурме попалась огромная муха. Еду девушка купила в сети киосков, куда уже заходила пару раз, поэтому не ожидала, что найдёт в шаурме такой «сюрприз».

— Состояние моего желудка ни в сказке сказать, ни пером описать. Меня буквально вывернуло наизнанку, тошнило около трех часов. На фото можно увидеть, что я съела большую часть, прежде чем дошла до маленького «комплимента» от «шеф-повара». Имейте в виду, этого я просто так не оставлю, напишу заявление в Роспотребнадзор, — написала сибирячка на странице «Revizor.nsk» в «Инстаграме».

Юрист рассказала «КП-Новосибирск», что еще можно сделать в такой ситуации.

— Можно подойти в тот же магазин, показав фото как доказательство, и устно попросить продавца вернуть деньги за покупку, даже если продукт уже был съеден. Если это не подействует, то подать им письменную претензию с требованием вернуть деньги. Также, конечно, следует обратиться в Роспотребнадзор, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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