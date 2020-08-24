Новосибирец с ножом напал на посетителей кафе: один серьезно ранен

Нападение случилось около 3 часов ночи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске сибиряк напал на одного из посетителей кафе на проспекте Дзержинского — он ударил его ножом в живот. Все произошло ночью 16 августа. Раненый 28-летний мужчина обратился за помощью в больницу.

— Пострадавший объяснил врачам, что нападение на него случилось около 3 часов ночи. Медики сообщили об этом в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний ранее не судимый житель Кировского района. Нож у него изъяли, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

КП-Новосибирск пояснили в ведомстве, что мужчины не были знакомы между собой.

— Причина нападения выясняется в ходе расследования, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении сибиряка возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчину заключили под стражу. Сейчас проводится расследование.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru