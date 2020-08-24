«Сапоги вам в помощь»: в Новосибирске после дождя под воду ушла детская площадка

Вода затопила детскую площадку. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске ливень затопил 2-ю Обскую улицу. Жители дома № 69 жалуются на то, что после дождя вода с улицы Большевистской ручьем стекает в их двор. Так, за считанные минуту под водой оказалась детская площадка.

— Раньше такое тоже было, но после ремонта Большевистской ручей превратился в реку, — рассказал местный житель Иван, поделившийся видео в группе «АСТ-54».

В реку превратились и дорожки, ведущие во двор и к подъездам. Фото: стоп-кадр

Жители предложили соорудить желоб, который бы направил поток воды в другое, более подходящее для этого место.

Также новосибирцы предположили, что проблему усугубляют ливневки, которые попросту не справляются с бурным потоком после ливня.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию, чтобы уточнить, как решат проблему.

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