В Новосибирске дерево раздавило два автомобиля: кто возместит ущерб

Дерево упало на припаркованные машины. Фото: «АСТ-54»

В понедельник, 24 августа, у дома №14 на улице Вертковской в Ленинском районе на автомобили рухнуло дерево. Все произошло около шести часов утра, когда новосибирцы собирались на работу.

По предварительной информации, среди людей никто не пострадал.

Ствол серьезно повредил две машины: багажник «Toyota Premio» и капот еще одного автомобиля. Последствия ЧП на видео сняли жители дома.

— Слышу грохот, смотрю в окно, а тут дерево упало. Ствол перегородил проезд, — прокомментировал происшествие очевидец.

Адвокат Елена Данилова рассказала КП-Новосибирск, что в такой ситуации делать владельцам поврежденных автомобилей.

— Нужно установить ответственного за данную территорию, написать запрос в мэрию, также провести экспертизу не только ущерба авто, но и состояние дерева: понять, по какой причине оно упало, скорее всего, дерево уже в аварийном состоянии. Это нужно для установления вины, — прокомментировала Елена Данилова.

Напомним, в начале октября 2019 года на улице Планировочной произошел несчастный случай. Упавшее дерево придавило девушку: сибирячка скончалась на месте. Как позже выяснилось в то время рабочие спиливали ветки.

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