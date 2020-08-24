В Новосибирске перевернулось такси: его пассажирка сломала позвоночник

Женщина сломала позвоночник в аварии с такси. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Ленинском районе Новосибирска произошло страшное ДТП. Там перевернулся автомобиль с наклейками такси. Как сообщают очевидцы, пострадала женщина. По предварительной информации, у нее сломан позвоночник. Все произошло вечером в воскресенье, 23 августа.

— Водитель хэтчбека «Тойота Королла Ранкс» с наклейками такси наехал на препятствие, из-за чего машина перевернулась. От удара «Тойота» получила критические повреждения. В салоне находилось три человека — мужчина, женщина и ребенок. Помощь врачей понадобилась женщине, по предварительной информации у нее сломан позвоночник, — сообщили в группе «АСТ-54».

Другой очевидец опроверг информацию о том, что в салоне авто находился ребенок.

— Какой ребенок? Сам лично из машины вытаскивал их, две девушки и парень, — написал мужчина в паблике.

На месте работали сотрудники полиции и «скорой помощи».

В ГИБДД происшествие пока не прокомментировали. КП-Новосибирск выясняет обстоятельства случившегося.

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