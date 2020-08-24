Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 августа 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Коронавирус не уходит из региона. Фото: архив «КП»

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 августа 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 467 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.

О ситуации в области расскажет карта распространения коронавируса.

Всего в Новосибирской области с начала вспышки зарегистрировано 10 978 случаев COVID-19, в том числе 665 детей.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 50 человек. В отделениях интенсивной терапии сейчас — 49 человек. К аппарату ИВЛ подключили 12 пациентов.

Всего с момента вспышки заболевания в регионе выздоровело 9 676 человек. Несмотря на то, что большую часть ограничительных мер отменили, в регионе по-прежнему действует масочный режим.

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