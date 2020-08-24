Погода в Новосибирске на 24 августа 2020 года: одеваемся теплее

В Новосибирске продолжается период дождей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Погода в Новосибирске 24 августа 2020 года будет по-прежнему прохладной и дождливой.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +20-22 градуса, ночью — +11-13. В первой половине дня без существенных осадков, во второй половине дня — кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +18-23 градуса. Сибиряков ждут переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер западный со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 13.

«Яндекс Погода» прогнозирует небольшой дождь, температура днем составит +18-20 градусов.

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