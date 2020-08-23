Мошенник обманул новосибирского бизнесмена на 200 тысяч долларов, прикинувшись трейдером

Бизнесмен стал жертвой трейдера-мошенника. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Новосибирский бизнесмен начал общаться с трейдором-мошенником, когда ему на электронную почту пришло письмо от трейдеров:

— Получив очередную рассылку от брокерской компании, предлагающей обучение, я оставил заявку, после чего мне поступил от них звонок с московского номера, — рассказывает предприниматель Олег. — Меня консультировали по аудио-связи, чтобы показывать на экране графики и все такое. Кроме того, все трейдеры не светят обычно свое лицо, так как якобы боятся грабителей и вымогателей. Наставник мне предложил учиться не на демо-счете, а на реальном. Все начиналось с маленькой суммы.

Олег зарегистрировался и прошел все верификации на официальном сайте одной из компаний. Сделки двигались успешно и даже получалось выводить прибыль. Этот факт и усыпил окончательно бдительность бизнесмена. Кроме того, наставник вошел в доверие к своему ученику, они часто общались на отвлеченные темы, приглашали друг друга в гости и стали практически друзьями.

— Я стал увеличивать депозит и мои заработки стали пропорционально расти, — говорит потерпевший. — И вот однажды, когда на моем счете оказалось 1,5 миллиона долларов, тренер стал пропадать. Я попытался самостоятельно вернуть свои средства, но у меня не получилось. Счет был заблокирован.

А дальше наставник стал предлагать Олегу заплатить пеню для разблокировки счета. После того, как сибиряк отказался вносить еще какие-либо деньги, трейдер пропал. Сейчас бизнесмен планирует написать заявление в полицию.

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