Запарились: в Новосибирске загорелись бани в Калиниском районе

Очаг пожара находился в парилке. Фото: новосибисркая служба эвакуации "АСТ 54"

В воскресенье, 23 августа, около 10 часов утра очевидцы сообщили, что на улицу Курчатова горят общественные бани.ьПо вызову выехали сразу несколько пожарных расчетов.

— Открытый огонь удалось ликвидировать в 10:39 по местному времени, а полностью бани потушили в 11:25, — сообщили в МЧС по Новосибирской области. — Пожар был в парильном помещении площадью 4 на 8 квадратных метров. Выгорела деревянная отделка стен, потолка, пола и повредился тен печи.

Гостей в заведении на момент пожара еще не было, персонал эвакуировался самостоятельно. В результате происшествия никто не пострадал.

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