В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболело 50 человек

В регионе проведено почти 300 тысяч тестов на коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперативного штаба на утро 23 августа в регионе выявили 10978 случаев коронавируса, в том числе 665 детей.

— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска в настоящий момент 1 043 человека, — гласит статистика оперштаба. — В больницы районов области госпитализированы 467 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Сейчас в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц находятся 49 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ — 12 пациентов.

Под медицинским наблюдением на сегодняшний день находятся 474 жителя региона, 34858 человек сняты с контроля.

По-прежнему в интенсивном режиме медики проводят тесты на выявление заболевания. За весь период пандемии их уже сделано — 391 806 штук.

За сутки скончался один пациент: мужчина в возрасте 77 лет. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 339 человек.

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