В Новосибирской области от коронавируса умер еще один пациент: что о нем известно

Погибшему от вируса мужчине было 77 лет. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В воскресенье, 23 августа, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса скончался один пациент. Об этом сообщили в оперативном штабе регионального правительства.

— Скончался один пациент: мужчина в возрасте 77 лет. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 339 человек, — сообщает штаб. — В отделениях интенсивной терапии находятся 49 человек. На ИВЛ — 12 пациентов.

В штабе также добавили, ча сутки в инфекционное отделение поступило 23 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 043.

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