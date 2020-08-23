В центре Новосибирска «Порше» перевернулся и заехал на крыльцо фитнес-центра

Владелец автомобиля приехал на место ДТП уже после аварии Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Авария произошла рано утром в воскрееснье, 23 августа, на улице Советской, 64. Город еще спал, поэтому вылетевший на тротуар автомобиль не зацепил пешеходов.

«Порше Кайен» на высокой скорости проскочил между ограждением дороги и оказался на крыльце фитнес-центра. Машина перевернулась на крышу и превратилась в груду железа. К счастью, после удара во внедорожнике сработали подушки безопасности, это спасло водителя и пассажиров.

— Подрезали около пешеходного перехода, он резко затормозил и его выбросило на тротуар, — рассказывает хозяин разбитого Порше, который в момент аварии находился дома. — Автомобиль перевернулся. А тот, кто спровоцировал это все, просто поехал дальше. В авто были мои друзья. С ними сейчас все в порядке. А вот «Порше» восстановлению не подлежит. Купил его недавно, застраховать не успел.

Хозяин пострадавшего авто самостоятельно организовал его эвакуацию к своему дому. Автоинспекторы сейчас устанавливают возможные причины происшествия.

— Прибыв на место ДТП, экипаж не обнаружил ни хозяина, ни пассажиров автомобиля, — поясняет представитель ГИБДД по г. Новосибирску Дмитрий Рыков. — Был только перевернутый автомобиль, рядом стоял пожарный расчет и медики. В «скорой помощи» пострадавших не было. Очевидцы пояснили, что были какие-то люди, которые сказали: «Нам ничего не надо». Они собрались и уехали с места на другом авто.

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