Погода в Новосибирске на 23 августа 2020 года: когда начнется гроза

Не забывайте брать с собой зонтики Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 23 августа 2020 года ожидается дождливой и пасмурной.

— Днем по городу и области кратковременные дожди, а к вечеру возможна гроза, — сообщается на сайте Новосибирского Гидрометцентра. — Воздух максимально прогреется до +21 градуса по Цельсию. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Влажность составит 77%.

Неблагоприятный циклон собирается гостить в регионе до предстоящей пятницы. Солнце и теплые дни вернутся в Новосибирск только к следующим выходным. А в целом конец августа обещает быть относительно теплым со средними дневными температурами + 20 градусов.

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