Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 23 августа 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 23 августа 2020 года, увы, не радует: зараженные есть в каждом районе региона. Всего в Новосибирской области с начала вспышки зарегистрировано 10928 человек, среди них - 663 ребенка.

Общий прирост по заболевшим за сутки составил 56 человек. В отделениях интенсивной терапии в данный момент находятся 49 человек. Медики борются за их жизнь. К аппарату ИВЛ подключено 12 пациентов.

Больничные палаты пополнили и дети. В отделения госпитализированы 23 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 009 человек.

Основная нагрузка по заболевшим легла на областной центр, но и районы области приняли не мало пациентов. В больницы районов области госпитализированы 479 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего с момента вспышки заболевания в регионе выздоровело 9 634 человека.

Карта распространения коронавируса в регионе

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