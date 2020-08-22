«Муж меня будет крышевать»: жена полицейского спела про воровство

Арина записала новую песню. Фото: предоставлено героиней публикации.

Шансоньетка Арина Раскольникова, которой досталось после клипа про воровское единство и АУЕ, записала новую песню. В прошлый раз жену полицейского упрекали в том, что не подобает ей петь про воровские звезды. Мол, какая блатная романтика может быть в репертуаре у девушки, которая сама учится на юриста?

И вот Арина дала новый повод посудачить в соцсетях: записала песню под названием «Жена мента». Опять же – про воровство:

- Иду, в кармане – ксива мусорская,

Но по понятьям жизнь у нас блатная.

Теперь смогу я еще больше воровать,

А муж меня по новой будет крышевать.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с самой Ариной, и она сразу заявила, что не надо проводить никаких параллелей с ее жизнью:

- Это - вымысел, не более того, - отрезала Арина. - В реальности мой муж никакого отношения к этим песням не имеет. Я сейчас нигде не работаю и не учусь, и он просто не против, чтобы я занималась творчеством.

Кстати, с учебой вопрос у Арины, похоже, скоро решится:

- Мне позвонили из вуза, откуда мне пришлось уйти после прошлого клипа: сказали, что если я оплачу долг - 45 тысяч рублей - то смогу восстановиться. Пока я не решила, вернуться или нет: присматриваюсь к другим университетам, - говорит певица.

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Девушка учится на дознавателя, делает кучу селфи в полицейской форме и при этом рисует на своих плечах арестантские звезды (подробнее).

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