Следователи проверяют больницу, в которой сибиряк умер от инфаркта, пока у него искали коронавирус

Александр умер в новосибирской больнице. Фото: личный архив.

Следователи разбираются в причинах смерти 60-летнего новосибирца Александра Стрельцова в новосибирской больнице. Напомним, мужчину привезли сначала в одну клинику, потом - в другую: в обоих медучреждениях у пациента коронавирус, когда на самом деле сибиряк умирал от инфаркта.

- Сейчас следователи проводят проверку: жду ее результатов, - рассказала КП-Новосибирск Елена Викторовна, вдова покойного.

Отреагировал на жалобы, которые писала сибирячка после смерти мужа, и Минздрав. Вот какой ответ пришел женщине:

- Ваши обращения по существу рассмотрены. По результатам рассмотрения министерством здравоохранения Новосибирской области, в том числе проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, в связи с выявленными нарушениями, главным врачам больниц даны предписания.

Вот только что именно за предписания получили медики, не уточняется.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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Сейчас его вдова хочет судиться с новосибирскими врачами, которых винит в смерти мужа в больнице (подробнее).

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