«Она не могла ходить»: женщину-дюймовочку ростом 114 сантиметров спасли новосибирские врачи

Операция Натальи прошла удачно. Фото: ОТС.
Рост Натальи Хариной из Пермского края – всего 114 сантиметров, из-за патологии суставов женщине–дюймовочке нужна была срочная операция. Наталья перестала ходить, и с каждым днем боли становились сильнее. Проблема была в том, что ей требовались крайне маленькие эндопротезы. Взялись ей помочь только в новосибирской клинике.
- В результате врождённого заболевания её кости скелета развиваются совершенно нестандартным образом. Именно поэтому в большинстве клиник, в которые она обращалась, ей отказали, - комментирует директор Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Андрей Корыткин.
Сибирские медики смогли найти нужные женщине протезы:
- Нам удалось имплантировать стандартные заводские конструкции, но самых маленьких размеров, которые доступны на территории страны. Их мы заказали специально для пациентки, - объясняет врач травматолог-ортопед отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов Олег Голенков.
Сейчас Наталью уже выписали: благодаря новосибирским врачам она может ходить и уехала домой.
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