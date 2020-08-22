Болезнь отступает: в Новосибирске коронавирусом за сутки заболели 56 человек

Врачи выписали 53 пациентов за сутки. Фото: Минздрав НСО.

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 22 августа 2020 года - одно из самых низких за последние три месяца: диагноз за сутки подтвердился у 56 человек. Всего в региоге с начала вспышки диагноз подствердился у 10928 человек.

Среди заболевших - 663 ребенка: за последние сутки болезнь выявили у пяти маленьких пациентов.

- Сейчас в больнице находятся 23 ребенка с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом, - сообщили в оперативном штабе Новосибирской области. - ИМ оказывается вся необходимая помощь.

В больницах Новосибирска лечатся 1009 взрослых пациентах, еще 479 пациентов находятся в районных клиниках.

Есть и хорошие новости: за последние сутки 53 выздоровевших пациентов выписали из больниц - они уже вернулись домой. Всего с начала вспышки болезнь побороли 9634 пациента.

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