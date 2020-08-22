В Новосибирске от коронавируса умерли еще три пациента: что о них известно

Врачи борются за жизнь 49 пациентов.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В субботу, 22 августа, оперативный штаб Новосибирской области сообщил плохие новости: от коронавируса в регионе скончались еще три пожилых пациента. Власти рассказали об умерших пенсионерах:
- Врачам не удалось спасти 72-летнего мужчину и двух женщины в возрасте 72 и 80 лет, - рассказали в оперативном штабе Новосибирской области.
Всего с начала вспышки в регионе умерли 338 человек, заболевших коронавирусом, большинство из них - пожилые сибиряки, у которых были сопутствующие тяжелые заболевания.
Сейчас врачи борются за жизни еще 49 человек: они находятся в реанимации. 12 сибиряков не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.
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