Сибиряк выложил в соцсети интимные фото жены в отместку за развод

Откровенные фото бывший муж выложил в соцсеть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирец отомстил бывшей жене, бросившей его, в соцсетях: создал фейковую страницу и выложил там интимные фото и видео экс-супруги. Об этом девушка сама рассказала корреспондентам КП-Новосибирск.

- Я когда это увидела, то мне плохо стало - весь день не могла в себя прийти, - призналась корреспондентам КП-Новосибирск сибирячка. - Он и еще и знакомым моим все это отправил: благо, хоть они адекватными оказались, поддержали и сказали: «Ты огонь». А о нем мнение у них теперь отвратительное.

Когда девушка узнала о выходке бывшего мужа, то пригрозила ему полицией и прокуратурой. В итоге экс-супруг испугался, что придется нести ответственность за то, что опозорил жену в интернете, и удалил все выложенные кадры из соцсетей. И пообещал, что больше такое не повторится.

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