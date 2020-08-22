Погода в Новосибирске на 22 августа 2020 года: синоптики объяснили, когда закончатся дожди

Синоптики обещают дождливый день. Фото: Даба ДАБАЕВ

Погода в Новосибирске на 22 августа 2020 года не порадует сибиряков: синоптики прогнозируют пасмурный день

- В области днем воздух прогреется до плюс 17 - плюс 22 градусов (непосредственно в Новосибирске - до плюс 18 - плюс 20 градусов), ночью похолодает до плюс 7 - плюс 12 градусов (в Новосибирске - до плюс 10 - плюс 12 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ожидаются дожди и грозы, ветер с порывами до 9 метров в секунду.

В ближайшие дни циклон, принесший в столицу Сибири, еще будет господствовать в региоге. Потому и в воскресенье сибирякам нужно не забыть дома зонтики: столбик термометра днем покажет плюс 19 - плюс 21 градус.

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