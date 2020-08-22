Погода в Новосибирске на 22 августа 2020 года: синоптики объяснили, когда закончатся дожди

Синоптики обещают дождливый день.
Фото: Даба ДАБАЕВ
Погода в Новосибирске на 22 августа 2020 года не порадует сибиряков: синоптики прогнозируют пасмурный день
- В области днем воздух прогреется до плюс 17 - плюс 22 градусов (непосредственно в Новосибирске - до плюс 18 - плюс 20 градусов), ночью похолодает до плюс 7 - плюс 12 градусов (в Новосибирске - до плюс 10 - плюс 12 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ожидаются дожди и грозы, ветер с порывами до 9 метров в секунду.
В ближайшие дни циклон, принесший в столицу Сибири, еще будет господствовать в региоге. Потому и в воскресенье сибирякам нужно не забыть дома зонтики: столбик термометра днем покажет плюс 19 - плюс 21 градус.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru