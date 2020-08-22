Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 22 августа 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Врачи делают все возможное, чтобы побороть болезнь. Фото: Минздрав НСО.

Болезнь в регионе, увы, пока не удалось победить: это подтверждает карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 22 августа 2020 года. Сейчас нет ни одного района в области, где не было бы заболевших.

Всего в Новосибирской области с начала вспышки зарегистрировано 10872 человек, заразившихся коронавирусом. Диагноз подтвердился в том числе и у 658 детей: сейчас в больнице находятся 27 маленьких пациентов.

Сейчас в тяжелом состоянии находятся 53 сибиряка: они находятся в реанимации. Одиннадцать из них подключены к аппаратам ИВЛ: за их жихнь борются новосибирские врачи. Всего в больницах столицы Сибири лечится от коронавируса 1061 пациент.

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