В Новосибирске нашли могилу писателя Александра Козачинского – автора «Зеленого фургона»

В Новосибирске нашли и реконструировали памятник Александру Козачинскому. Фото: "Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области"

В Новосибирске нашли и реконструировали памятник Александру Козачинскому — автору повести «Зеленый фургон». В наш город писать попал в 1941 году, когда был эвакуирован сюда во время войны вместе с матерью. Он скончался здесь от туберкулеза, но, долгое время точное месторасположение его могилы не было известно.

Как сообщает издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области», некоторое время назад в редакцию сайта «Библиотека сибирского краеведения» пришло письмо из Одессы, в котором говорилось, что «8 января 1943 года в Новосибирске умер и был похоронен известный советский писатель, одессит, Александр Владимирович Козачинский — автор повести «Зеленый фургон». Новосибирцев попросили откликнуться и помочь найти его могилу. Благодаря редактору сайта Людмиле Кузменкиной между Новосибирском и Одессой был проложен «исторический мост». Кстати, искать могилу помогали и простые горожане.

Редактор портала обратилась за помощью к людям и выставила пост о поиске могилы писателя на сайте библиотеки краеведения. Там его заметила энтузиаст-краевед Лидия Королева и тоже подключилась к этому «расследованию». Владелец архива Козачинского Михаил Пойзнер рассказал, что, изучая бытовые письма, он наткнулся на одно из них, написанное соседкой. В нем говорилось, что писатель похоронен на 32-м квартале Заельцовского кладбища Новосибирска! Сибиряки сразу же выехали туда и действительно обнаружили на том участке необычный памятник, оформленный в виде части ствола дерева без веток. На нем были уже полустертые имя и фамилия писателя. По словам админитсрации кладбища, в реестре это захоронение долгое время считалось безымянным, однако теперь могила писателя восстановила свой «официальный статус». Кроме всего прочего, могилу также реконструировали. От лица Всемирного клуба одесситов была заказана мемориальная доска «От благодарной Одессы», именная гранитная плита и ограждение могилы. На второй мемориальной доске — дань уважения от новосибирцев: «Помним, читаем — Новосибирск».

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