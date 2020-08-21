Из одежды только папоротник: сибиряк устроил жене откровенную фотосессию на Алтае

Сибиряк устроил откровенную фотосессию для своей жены в алтайском лесу. Фото: Предоставлено героем публикации

Сибиряк устроил откровенную фотосессию для своей жены в алтайском лесу. По словам самой модели, на такую съемку у них ушло всего около 15 минут.

— Вообще, на Алтае мы бываем довольно часто. Да и фотографироваться я люблю, хотя профессионально этим и не занимаюсь. Мне всегда нравились какие-нибудь интересные, необычные кадры. Вот, например, идею для снимка с папоротником я увидела у кого-то в инстаграме, это сейчас довольно популярно. Мне понравилось, захотелось повторить. Локация — это лес в селе Оскат, где мы отдыхали. Снимались мы не долго, минут 15 всего. Так что, даже мимо пройти никто не успел, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

Идею снимка сибирячка увидела в инстаграме. Фото: Предоставлено героем публикации

Несмотря на то, что на фото ушло совсем немного времени, снимки вышли ничуть не хуже профессиональных. По словам Екатерины, их оценили по достоинству и сам муж, их друзья и дети.

По словам самой модели, на такую съемку у них ушло всего около 15 минут. Фото: Предоставлено героем публикации

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