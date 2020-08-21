В Новосибирске столкнулись такси и «Тойота»: на месте ДТП скорая и полиция

В Заельцовском районе Новосибирска столкнулись такси и «Тойота». Фото: "АСТ-54"\https://vk.com/act54

Вечером, 21 августа, в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись такси и «Тойота». Несмотря на то, что авто были сильно повреждены, из людей никто не пострадал.

— На улице Дуси Ковальчук у остановки «Холодильная» произошло ДТП, участниками которого стали седаны KIA Rio, брендированный такси, и Toyota Corollа, — сообщает паблик «АСТ-54». — Автомобили получили значительные повреждения, из людей никто серьезно не пострадал. Прибывшие врачи скорой помощи осмотрели водителей и пассажиров. Семья из трех человек, ехавшая в такси, продолжила свой путь на другой машине.

В комментариях под постом многие сибиряки написали о том, что аварии с такси происходят у нас в городе довольно часто. А другие подписчики отметили, что тут свою роль мог сыграть и сам участок дороги, который тоже имеет среди автомобилистов славу «аварийного»:

— Да такси у нас по 10 раз на дню бьются.

— Я в этой местности уже двадцать лет живу, тут каждый месяц какие-то аварии.

— А я тут просто обеим сторонам сочувствую, — пишут люди.

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