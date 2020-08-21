В Новосибирске построили первую опору четвертого моста через Обь

Строительство моста идет по графику. Фото: предоставлено правительством Новосибирской области.

В пятницу, 21 августа, губернатор побывал на месте строительства четвертого моста через Обь. Подрядчик уже завершил важный этап работ - построена первая опора четвертого моста через Обь.

- Четвертый мост – это целый комплекс, включающий высокоскоростную магистраль, мостовой переход через Обь, тоннель, развязки. Сегодня, в период непростой экономической ситуации, мост создает огромный комплекс работ для наших строителей, предприятий, поставщиков оборудования, материалов, – подчеркнул Андрей Травников. - На данный момент на площадке уже трудится 400 человек, в ближайшее время количество рабочих увеличится двукратно. Очень важно, что исполняется наша договоренность – здесь зарегистрировано отдельное предприятие, налоги идут в бюджет области. Максимально используются материалы и оборудование, изготовленные в нашем регионе. Например, цемент – искитимский. Даже строительный городок, который здесь возводится – производства нашего новосибирского предприятия

Также глава региона отметил, что к строительству привлекут региональные студенческие отряды. Их помощь пригодится, потому что еще предстоит много работы:

- Задач у нас на сегодняшний день очень много. Мы работаем на восьми из шестнадцати опор моста. К концу года начнем строительство пилона на правом берегу, - рассказал генеральный директор ООО «ПФ «ВИС» Руслан Семёнов.

Все работы будут проводиться под контролем правительства Новосибирской области.

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