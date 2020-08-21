В Новосибирске лицеистка пыталась покончить с собой, начитавшись советов в интернете

В Новосибирске 16-летняя ученица лицея в Калининском районе попыталась покончить с собой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске 16-летняя ученица лицея в Калининском районе попыталась покончить с собой, начитавшись советов в интернете. Девочку откачали и госпитализировали в больницу.

— В больницу девочку доставили рано утром 17 августа, когда потом мама проверила ее телефон, то выяснилось, что дочь посещала разные сайты, где описывались способы и действия, как уйти из жизни, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о трагедии, произошедшей 24 июля в Октябрьском районе. Там на глазах отца 16-летняя дочь покончила с собой. Источник рассказывал, что девочка пришла домой в 5 утра, поругалась с матерью из-за этого, отец закрыл ее дома, ключи от квартиры забрал, сказал, чтобы сидела дома, вышел на улицу и стал ждать такси на работу. В это время увидел, как дочь пытается покончить с собой, побежал, чтобы спасти ее, но не успел.

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