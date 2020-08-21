Сибиряк сломал 5-летнему сыну руку, отбирая спички

Сотрудники больницы вызвали полицию. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Мужчина сломал 5-летнему сыну руку, отбирая спички. Инцидент произошел в поселке Новороссийский Здвинского района Новосибирской области.

— Ребенок взял спички, и решил с ними поиграть, видимо. Олег* решил преподать мальчишке урок и неудачно дернул за руку, — рассказали КП-Новосибирск местные жители. — Вера* повела его в местный ФАП, а там уже и полицию вызвали. Поэтому на Олега заявление написали.

Врачи установили, что у 5-летнего мальчика перелом руки. По словам сельчан, семья не благополучная. Мать не работает и постоянно не ночует дома, а папа подрабатывает не официально пастухом.

— Раньше они жили в Баганском районе, а несколько лет назад к нам переехали. Там их в ежовых руковицах опека держала. У Веры* вообще четверо детей, только на первого ребенка она лишена родительских прав. Он в детском доме сейчас, — говорят односельчане.

Как сообщает источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах, уголовное дело уже возбуждено по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Отцу-неумехе грозит до 10 лет лишения свободы.

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