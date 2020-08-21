Остался жив: в Новосибирске с третьего этажа выпал полуторагодовалый мальчик

В Новосибирске снова произошло несчастье: на улице Петухова выпал с третьего этажа полуторогодовалый мальчик. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске снова произошло несчастье: на улице Петухова выпал с третьего этажа полуторагодовалый мальчик. К счастью, малыш выжил — его доставили в больницу с различными травмами.

— Полуторагодовалый мальчик выпал из окна свое квартиры на третьем этаже в доме на улице Петухова,128. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом височной кости, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, в Новосибирске подобные несчастные случаи происходят достаточно часто. Ранее КП-Новосибирск писала о том, как вечером 11 августа из окна квартиры на 10 этаже в Октябрьском районе выпал годовалый ребенок. Известно, что на какое-то время мальчик остался дома без присмотра, от полученных травм ребенок скончался на месте. Следователи проводят проверку по данному факту.

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