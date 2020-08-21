Остался жив: в Новосибирске с третьего этажа выпал полуторагодовалый мальчик

В Новосибирске снова произошло несчастье: на улице Петухова выпал с третьего этажа полуторогодовалый мальчик.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирске снова произошло несчастье: на улице Петухова выпал с третьего этажа полуторагодовалый мальчик. К счастью, малыш выжил — его доставили в больницу с различными травмами.
— Полуторагодовалый мальчик выпал из окна свое квартиры на третьем этаже в доме на улице Петухова,128. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом височной кости, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Напомним, в Новосибирске подобные несчастные случаи происходят достаточно часто. Ранее КП-Новосибирск писала о том, как вечером 11 августа из окна квартиры на 10 этаже в Октябрьском районе выпал годовалый ребенок. Известно, что на какое-то время мальчик остался дома без присмотра, от полученных травм ребенок скончался на месте. Следователи проводят проверку по данному факту.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Был без присмотра: в Новосибирске с 10 этажа выпал годовалый мальчик
Малыш забрался на подоконник с дивана (подробнее).