Следователи выяснили, кто виноват в пожаре в центре «Вектор»

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела после пожара в центре вирусологии «Вектор»

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела после пожара в центре вирусологии «Вектор», который произошел осенью прошлого года. В нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью обвиняют 38-летнего прораба ООО «СМУ8 Групп», чья бригада ремонтировала помещение, где случилось возгорание.

— По данным следствия, с 7 августа по 16 сентября 2019 года на 5-ом этаже корпуса научного центра вирусологии «Вектор» ООО «СМУ 8 Групп» на основании договора подряда капитально ремонтировали помещения и инженерные систем указанного Лабораторного корпуса, в числе которых были работы по окраске стен масляными составами, — сообщили в СУ СК по Новосибирской области. — Около пяти вечера 16 сентября 2019 года, из-за того, что помещение, где красили стены, не было обеспечено мобильной вытяжной вентиляцией, на 5-ом этаже корпуса произошел пожар.

Напомним, несмотря на то, что пожарные прибыли на место оперативно, и огонь удалось быстро потушить, центру все же был причинен крупный ущерб. Кроме того, в результате случившегося серьезно пострадали несколько рабочих, делавших ремонт. Они получили ожоги головы, шеи, туловища, рук и ног.

Тем не менее, несущие конструкции здания повреждены не были, никакой угрозы для населения произошедшая ситуация не несла. Утечки вирусов, заболеваний и иных опасных биологических объектов не произошло.

В ходе расследования уголовного дела было опрошено много свидетелей, в том числе и работники «Вектора», подрядчики, проведены различные экспертизы, изъята, осмотрена и проанализирована документация, определяющая порядок производства работ. В ближайшее время уголовное дело будет передано для рассмотрения в суд.

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