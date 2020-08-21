Первый рейс в Турцию после открытия авиасообщения: на курорт из Новосибирска улетели 174 пассажира

Первый международный рейс из Новосибирска состоялся 21 августа. Фото: аэропорт "Толмачево"
В пятницу, 21 августа, из Новосибирска вылетел в Турцию первый самолет. В жаркие края отправились почти две сотни сибиряков.
В Анталью полетели 174 человека. Фото: аэропорт "Толмачево"
— Рейсом ZF 5495 из аэропорта «Толмачево» в Анталью вылетели 174 пассажира. Рейс выполнила компания «Azur air». Аэропорт Толмачёво принимает все меры защиты в условиях пандемии коронавирусной инфекции, рейсы обслуживаются с соблюдением всех требований, методических указаний и рекомендаций Министерства транспорта РФ и Роспотребнадзора, — сообщили в пресс-службе аэропорта «Толмачево».
Напомним, прямые международные авиасообщения из Новосибирска возобновились 20 августа. Из столицы Сибири можно вылететь в другие турецкие города, включая столицу Турции Стамбул, а также в Лондон.
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