Продуктовый рецидивист задержан и передан полиции

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

20 августа кнопку тревожной сигнализации в супермаркете на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска нажала директор магазина. Прибывших через 5 минут бойцов ГБР она попросила задержать одного из посетителей супермаркета - мужчину лет 55. Директор пояснила, что по системе видеонаблюдения заметила, как тот собрал в корзину дорогостоящие продукты: колбасу, конфеты и несколько бутылок коньяка и водки, - а затем в отделе бытовой химии переложил их в личный пакет.

Бойцы ГБР задержали воришку, когда, не оплатив товары, лежавшие в пакете, он прошел мимо кассы.

Директор магазина сообщила, что кражи мужчина совершает уже не в первый раз, но ранее поймать его с поличным не удавалось. Теперь есть надежда, что воришка ответит за свои деяния сполна, ведь сумма похищенного им составила значительно больше 5000 рублей, что подтверждают сохранившиеся записи с камер видеонаблюдения.