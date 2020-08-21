Поддержи любимую марку Сибири в спецпроекте «Комсомольской правды»!

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Купинское мороженое».

Мы любим Сибирь и гордимся ею. Но что именно вызывает у нас теплые чувства, какие дары земли Сибирской мы с удовольствием рекомендуем своим знакомым и особенно гостям региона?

Вот, например, мороженое. Известно, что сибиряк морозов не боится и даже в трескучую стужу запросто может полакомиться пломбиром. А каким? От ООО «Купинское мороженое»! На старейшем в Новосибирской области молочно-консервном комбинате традиции производства продукции высокого качества и огромный опыт заботливо передавались будущим поколениям. Вот уже 20 лет на его базе выпускают изумительное натуральное мороженое. Его сливочный вкус полюбился сибирякам в разных видах: вафельный стаканчик, рожок или эскимо.

Вот как не отдать голос за такое лакомство? Обязательно нужно проголосовать! А ведь таких замечательных участников в конкурсе «Любимые марки Сибири» множество. Спешите познакомиться с каждым!

Переходите по ссылке https://www.kp.ru/best/msk/lyubimye-marki-sibiri-2020/