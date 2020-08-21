Повар школы, которую обвинили в отравлении детей крысиным ядом, проиграла суд

Повар школы подала иск к администратору паблика в соцсетях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школа Чановского района, где дети отравились крысиным ядом, проиграла в суде администратору паблика. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

— 3 февраля 2020 года поступило исковое заявление повара Чановской средней школы № 2 о защите чести и достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда в сумме 100 тысяч рублей. В иске указано, что администратор группы «Черный и белый список» публикует ложную информацию об отравлении детей крысиным ядом в столовой школы. В судебном заседании информация не нашла подтверждения, поскольку представленные истцами скриншоты сайта не могут быть приняты в качестве доказательства, — сообщили в пресс-службе Чановского районного суда.

Напомним, инцидент в Чановской школе № 2 произошел в мае 2019 года. 13 второклассников попали в больницу с отравлением после того, как один из школьников угостил друзей крысиным ядом, взяв его из дома. После проверки прокуратуры вина легла на администрацию школы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это был крысиный яд»: в прокуратуре назвали вещество, которым отравились 13 школьников в Чанах

Второклассник принес его на уроки из дома, а потом угостил своих друзей (подробнее)

«Конфетки с ядом»: прокуратура нашла нарушения в школе, где отравились ученики

Областная прокуратура завершила проверку в связи с массовым отравлением детей в школе под Новосибирском (подробнее)