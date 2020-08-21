Какие смартфоны стали выбирать жители Новосибирской области

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

Продажи гаджетов показали положительную динамику, небольшое падение спроса было зафиксировано в апреле в связи с режимом самоизоляции и закрытием ряда торговых центров региона. Однако уже с середины мая интерес к приобретению гаджетов стал увеличиваться, а больше всего смартфонов новосибирцы приобрели в июне и начале июля. Средняя стоимость смартфонов, купленных в первом полугодии в салонах связи в регионе, составила около 12,2 тысяч рублей.

Пик продаж гаджетов в Новосибирской области, как и во всей России, пришелся на первый летний месяц, когда в регионе стали снимать ограничения. Жители области чаще всего делали выбор в пользу смартфонов Xiaomi (спрос на которые вырос в десятки раз), а также Huawei и Samsung, с большими объемами памяти от 32 до 64 Гб.

В ТОП 5 моделей смартфонов, популярных в январе-июле 2020 года в НСО вошли:

• Huawei Honor 10i

• Huawei Honor 8A

• Samsung A105 Galaxy

• Huawei Honor 10 Lite

• Huawei Honor 20 Lite

- На активный рост покупок смартфонов в начале лета повлияли, прежде всего, эффект отложенного спроса во время самоизоляции и выплаты государственных пособий на детей, а также постепенное открытие торговых точек. В период пандемии многие жители области предпочитали покупать демократичные по цене и простые в использовании модели телефонов в среднем ценовом сегменте, - отмечает директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Еще один тренд первого полугодия – жители Новосибирской области делали выбор в пользу покупки за собственные деньги без длительных накоплений и без привлечения кредитных средств.

По оценке аналитиков МТС, с апреля по июнь текущего года количество выданных кредитов на смартфоны в Новосибирском регионе снизилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего тратят на смартфоны жители столицы региона — 16,5 тысяч рублей, а также жители Бердска – 15,6 тысяч рублей. В Искитиме больше всего смартфонов покупают за 10,2 тысяч рублей. Самые экономные гаджеты выбирают в Оби и Куйбышеве — не дороже 9,7 тысяч рублей.