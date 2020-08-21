«Увижу змею — бегу со всех ног»: сибиряки боятся ходить в лес у Спирино из-за гадюк

Сибирячка встретила гадюку в лесу возле села Спирино. Фото: Анна Полковникова

Жительница Новосибирска Мария Центрова рассказала, как ходила по грибы в лес возле села Спирино. Место ее очень удивило: там, где недавно она собирала маслята, теперь много ядовитых грибов, а еще больше — змей. Одну их них, по виду гадюку, она сфотографировала.

— За день встретили двоих. Обычно по 2-4 штуки видим. Ходим всегда в высоких резиновых сапогах. Они лежат вот так возле куч ветвей нарубленных, возле пней. Или в высокой траве типа папоротника, хвоща, где есть ямки и углубления. Поэтому уже на рефлексе смотрим сначала на наличие живности возле них, потом только грибы ищем. Первые разы я вскрикивала от неожиданности, теперь только вздрагиваю и отхожу, — рассказала Мария Центрова в группе «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО».

Прежде чем искать грибы, приходится осматривать пни, не затаилась ли где-нибудь змея. Фото: Анна Полковникова

Подписчики группы, увидев змею, лежащую клубком на поляне, не на шутку испугались.

— Они просто вот так лежат на видном месте? После таких фото в лес вообще не хочется!

— Увижу змею — бегу с неимоверной скоростью, бросая все, что в руках.

—Это обыкновенная гадюка, она сама не кинется, если к ней не лезть, — написали они в комментариях.

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