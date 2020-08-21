В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели 53 человека

Коронавирусом заболели еще 53 человека за сутки. Фото: Виталий КАРНАУХ

В пятницу, 21 августа, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 53 заболевших коронавирусом за сутки. Число выздоровевших больше на одного — 54 человека.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 10 872 сибиряка, из них — 658 детей. 9 581 пациент выписан с выздоровлением. Скончались всего 335 человек, — рассказали в оперативном штабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 53 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов

Сейчас в детской больнице №3 лежат 27 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 1 061 взрослых пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 385 503 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 510 жителей региона, 34 577 человек сняты с меднаблюдения.

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