В Новосибирской области от коронавируса умерли 6 человек за сутки: что мы о них знаем

В регионе скончались от болезни еще 6 человек. Фото: Алексей ФОКИН

В пятницу, 21 августа, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 6 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперативном штабе регионального правительства.

— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 66 лет, 73 года, 83 года и женщины, им было 57 лет, 75 лет и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 335 человек, — рассказали в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 53 человека, подключены к аппаратам ИВЛ 11 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 10 872 человека, в том числе инфицированы 658 детей. Выздоровели 9 581 пациент.

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