Возобновление международных перелетов из Новосибирска: куда можно улететь, как защитят пассажиров от коронавируса

С 20 августа возобновились международные рейсы из Новосибирска. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стало известно, что с 20 августа началось возобновление международных перелетов из Новосибирска. Об этом сообщили на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

— Улететь можно в ранее открытые города иностранных государств. Россия возобновила регулярное международное воздушное с 1 августа — в Лондон и Стамбул, с 10 августа — в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, — рассказали в пресс-службе Росавиации.

Заявленное расписание авиакомпаний, время и дату выполнения полетов, а также другие вопросы, связанные с операционной деятельностью, можно уточнить у авиакомпаний.

Напомним, ранее "Комсомолка" сообщала, что из Новосибирска можно будет улететь на Алтай и в Ямало-Ненецкий округ по сниженной цене.

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